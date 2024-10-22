Новая модель существенно обходит предшествующий Snapdragon 8 Gen 3 как в производительности, так и в энергоэффективности

Говорят, что 8-ядерный процессорный кластер демонстрирует на 44% лучшую производительность по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3, что стало возможным благодаря использованию 3-нм архитектуры N3E в Snapdragon 8 Elite от TSMC. Qualcomm утверждает, что новый SoC способен обеспечить до 45% прироста в тестах на одноядерную и многоядерную производительность. Что касается графического процессора, Adreno 830 показывает скорость на 40% выше и такую же степень энергоэффективности по сравнению с Adreno 750, что было представлено в прошлом году. Компания также утверждает, что длительность портативных игровых сессий увеличится на 2,5 часа.

Что же касается возможностей искусственного интеллекта, Snapdragon 8 Elite может обрабатывать до 70 токенов в секунду для некоторых моделей ИИ, однако Android Authority не получила информацию о размере этих моделей. Для сравнения, Snapdragon 8 Gen 3 способен поддерживать крупные языковые модели (LLM) с 10 миллиардами параметров на скорости почти 15 токенов в секунду, а также модель Llama 2 7B, семь миллиардов параметров, на скорости 20 токенов в секунду.

Помимо изменения названия чипсета, Qualcomm переименовал свой ISP (Image Signal Processor) Spectra в AI ISP, который теперь обеспечивает пропускную способность в 4,3 гигапикселя в секунду, что является улучшением по сравнению с 3,2 гигапикселя в секунду в предыдущей модели. Новый процессор поддерживает работу с несколькими датчиками, включая конфигурацию 48MP + 48MP + 48MP, а также умеет обрабатывать изображения с одной камерой разрешением 108MP на 30FPS, с возможностью увеличения до 320MP для статичных кадров, тогда как у Snapdragon 8 Gen 3 данный показатель составляет 200MP.