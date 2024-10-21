До конца года данная модель будет представлена в Российской Федерации

Бренд Soueast представил фотографии интерьера своего нового вседорожника S07, который ожидается в продаже на российском рынке до конца года. Автомобиль будет оснащен богатым набором функций и предложит три варианта цветового оформления салона.

Медиа-система Soueast S07 базируется на процессоре Snapdragon 8155 и включает в себя два экрана размером 12,3 дюйма каждый. Также в комплектации имеются восемь динамиков от Sony, голосовой помощник, поддерживающий русский язык, а также возможность подключения мобильных устройств через Apple CarPlay и Android Auto.

В числе дополнительных удобств значатся кресла с подогревом и вентиляцией, панорамный люк и интерьер с фоновой подсветкой. Селектор трансмиссии, как и в более дорогой модели Soueast S09, оформлен в виде кристалла с отражающими гранями. Оформление салона кроссовера будет доступно в полностью черном варианте, а также в комбинациях черного с красным и белого с синим.

Ранее производитель представил технические особенности модели Soueast S07. В России кроссовер будет оснащен 1,6-литровым турбомотором мощностью 190 лошадиных сил, который будет работать в паре с «роботом» для переднеприводной версии и с «автоматом» для полного привода. Дата начала продаж моделей S07 и S09 пока не оглашена, аналогично не указаны и цены.