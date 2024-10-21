Обе модели получили разрешение 2560x1440 и частоту обновления изображения 180 Гц

Xiaomi обновила свою линейку игровых мониторов всего через месяц после глобального запуска Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i. Новые модели также имеют 27-дюймовые IPS панели, однако, они не включают технологии локального затемнения Mini LED.

Вместо этого Redmi Monitor G27Q 2025 представляет собой более доступный вариант игрового монитора с так называемой «быстрой IPS» панелью от Xiaomi. Это означает, что время отклика GtG достигает 1 мс в самом быстром режиме. Интересно, что Redmi Monitor G27Q 2025 предлагается в двух вариантах: один с неподвижной подставкой, а другой, более дорогой, с эргономической подставкой, которая позволяет изменять угол наклона и высоту дисплея по мере необходимости.

Согласно информации от Xiaomi, оба варианта монитора Redmi G27Q 2025 отображают картинку с разрешением 2560x1440 пикселей и частотой обновления 180 Гц, при этом достигая пикового значения яркости на уровне 300 нит. Кроме того, сообщается, что оба устройства охватывают 100% цветового пространства sRGB и 95% DCI-P3 соответственно. Однако, в то время как более дорогая версия поддерживает технологию AMD FreeSync, её бюджетный аналог использует VESA AdaptiveSync для уменьшения эффекта разрыва изображения.

В настоящее время более доступный монитор Redmi G27Q 2025 можно приобрести в Китае примерно за $122 на платформе Xiaomi Youpin. В свою очередь, версия с регулируемой подставкой продаётся по цене около $133. Хотя Xiaomi ещё не подтвердила, будут ли эти модели доступны за пределами Китая, компания планирует в будущем представить свои игровые мониторы Redmi на международном рынке.