Сообщается, что в следующем году данная модель окажется и на российском рынке

Марка Jaecoo, входящая в концерн Chery, представила новый кроссовер J5 на специальном мероприятии в Китае. Согласно информации от «China Auto», этот вседорожник, длина которого составляет менее 4,4 метра, будет оснащен системой полного привода. Ожидается, что в следующем году J5 пополнит модельный ряд Jaecoo в России, о чем уже сообщило российское представительство бренда.

Внешний вид Jaecoo J5 выполнен в характерном стиле марки, с крупной решёткой радиатора и простыми, но эффектными линиями кузова. Однако, по сравнению с более крупными моделями, этот кроссовер выглядит более спортивно. В интерьере новинки появятся руль с плоским низом, мультимедийная система на базе чипа Snapdragon 8155 с вертикальным 13,2-дюймовым экраном, а также две беспроводные зарядки. Центральный тоннель получил дополнительное пространство благодаря размещению селектора трансмиссии на рулевой колонке. Габариты Jaecoo J5 составляют 4380х1860х1650 миллиметров, с колесной базой 2620 миллиметров, а объем багажника варьируется от 480 до 1180 литров.

Для новой модели предусмотрен 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 197 лошадиных сил и крутящим моментом 290 Нм, который ранее использовался в нескольких автомобилях марок Chery, Jaecoo и Omoda. Параметры коробки передач, с которой будет работать данный мотор, пока не раскрыты, однако, уже известно, что J5, по крайней мере в некоторых версиях, будет оснащён полным приводом. В набор режимов работы системы управления автомобилем войдут несколько вариантов для внедорожной езды. В будущем моторная линейка кроссовера будет дополняться электрическими и гибридными установками.

Более крупный кроссовер Jaecoo J7 на российском рынке также укомплектован 1,6-литровым двигателем, мощность которого варьируется от 150 до 186 лошадей в зависимости от выбранной модификации. В Китае для этой модели уже разрабатывается старшая версия, которая будет обладать 254-сильным двигателем.