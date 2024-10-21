Это улучшенная версия Galaxy Z Fold6 с более тонким дизайном и 200-мегапиксельной камерой

Несколько месяцев назад Samsung представила Galaxy Z Fold6 как свой основной флагманский складной смартфон на мировом рынке. Однако, вскоре после этого компания анонсировала новый премиальный складной телефон — Galaxy Z Fold Special Edition.

В отличие от Galaxy Z Fold6, который доступен глобально, Galaxy Z Fold Special Edition, похоже, предназначен исключительно для южнокорейского рынка. Одним из ключевых преимуществ Z Fold Special Edition является его элегантный дизайн с толщиной всего 10,6 мм и весом 236 г. Эти параметры делают его на 1,5 мм тоньше и на 3 г легче, чем Galaxy Z Fold6, который продается по всему миру. Такие небольшие размеры действительно заметны.

Специальное издание Galaxy Z Fold получило обновление камеры по сравнению с Z Fold6, поскольку стало возможным интегрировать 200-мегапиксельную основную камеру в его компактный дизайн. По всей вероятности, это тот же сенсор, который используется в Galaxy S24 Ultra, а также улучшенная 50-мегапиксельная камера Z Fold6. Тем не менее, остальные камеры идентичны моделям Z Fold6: 10-мегапиксельный зум, 12-мегапиксельный сверхширокий угол, 10-мегапиксельная фронтальная камера и 4-мегапиксельная поддисплейная камера. В стандартную комплектацию входят 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

Galaxy Z Fold Special Edition, основанный на Snapdragon 8 Gen 3, выйдет на рынок в Корее 25 октября. Рекомендуемая цена составит примерно $2020, что значительно выше, чем у аналогично оснащенного Z Fold6, цена которого составляет $1620.