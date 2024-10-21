Если до пандемии BMW, Porsche, Volkswagen и Mercedes-Benz занимали 25% рынка, то на сегодня их доля составляет лишь 15%.

По итогам третьего квартала наблюдается заметное снижение продаж крупнейших немецких автопроизводителей в Китае. Местные потребители отдают предпочтение более технологичным и бюджетным отечественным автомобилям, сообщает Bloomberg. Эта тенденция на крупнейшем автомобильном рынке мира может негативно отразиться на положении автоконцернов.

За последний квартал спрос на автомобили BMW снизился на 30%. Продажи Porsche сократились на 19%, Volkswagen — на 15%, а Mercedes-Benz — на 13%. При этом объемы сегментов, где представлены немецкие автомобили, не уменьшились. Простые покупатели начали предпочитать местные марки.

Одна из ключевых причин такой ситуации — ценовая политика. Модель Volkswagen ID.3 стоит в Китае 18,3 тысячи долларов, в то время как ее аналог BYD Dolphin стоит только 14,1 тысячи. BMW iX1, продаваемая за 42,2 тысячи долларов, не может составить конкуренцию Xpeng G6, цена которого составляет 28,1 тысячи. Также Mercedes-Benz EQE SUV за 71,8 тысячи не может сравниться с Nio ES6, стоимостью 55,8 тысячи. Китайские автомобили также выигрывают по ряду других критериев: дальность поездки, производительность, эстетика, выбор опций и размеры экранов.

До начала пандемии немецкие автопроизводители контролировали 25% рынка Китая. Однако, сейчас этот показатель снизился до 15% и продолжает падать. В сегменте электромобилей китайские бренды уже заняли лидирующие позиции и ежемесячно наращивают свои достижения.

В конце сентября крупные автопроизводители Европы начали уведомлять инвесторов о необходимости пересмотра годовых прогнозов. Как массовые, так и премиальные марки предсказывают снижение потенциальной прибыли из-за слабых объемов продаж. В результате рынок отреагировал падением стоимости акций.