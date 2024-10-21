Сообщается, что основной удар пришелся по Киеву и его окрестностям

В ночь с 20 на 21 октября российские подразделения снова провели масштабную воздушную атаку на объекты в тыловых зонах, контролируемых украинскими войсками. Основной удар российских беспилотников вновь пришелся на цели в Киеве и его окрестностях. Есть информация о грохоте в Днепровском районе. Местные власти утверждают, что на данном участке «упали фрагменты сбитого дрона-камикадзе». Затишье нарушили также серии взрывов на юге от столицы, включая города Васильков и Боярка. По последней информации, повреждения были нанесены системам противовоздушной обороны украинских сил.

Прошлой ночью были поражены объекты и в других регионах Украины, в том числе в Житомирской области. Тревога действовала в течение нескольких часов. Дроны нацелились на объекты логистики, в том числе на склады Вооруженных Сил Украины и места размещения личного состава территориальной обороны.

Несколько ударов пришлись на объекты в Полтавской области, где среди прочего были повреждены установки ПВО украинской армии в окрестностях Пирятина и Лубен. Удары также обрушились на объекты Вооруженных сил Украины в Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях. На севере Харькова снова были применены фугасные авиабомбы с модулями планирования по различным целям.