Кроме того, бои возобновились и в самом Селидово.

В течение последних дней на Покровском участке отмечалось снижение активности боевых действий. Однако, российские силы сейчас начинают наступление на село Вишневое, стремясь окружить Селидово и перекрыть пути снабжения украинских войск. Эта информация поступила от военных корреспондентов с линии боевого соприкосновения.

По их данным, в Вишневом идут активные столкновения. Кроме того, бои возобновились и в самом Селидово. Российским штурмовым отрядам удалось занять завод по производству железобетонных изделий, расположенный на восточной окраине города. Официальные представители министерства обороны пока не предоставили подтверждение этих сведений.

Можно сказать, что атака на Селидово идет полным ходом. Подготовка к этому наступлению длилась около недели. Теперь российские войска начали наступательные операции на город почти со всех направлений.

Находящаяся в Селидово украинская группировка столкнулась с крайне тяжелой ситуацией. Путь снабжения украинских сил практически перекрыт. Единственная дорога, по которой осуществляется доставка необходимых ресурсов, находится под огнем российских войск. Передвижение по ней представляет собой серьезную опасность, и те украинские солдаты, которые пытаются это сделать, уже несут потери.