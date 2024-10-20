В Китае уже стартовали предварительные заказы на данную модель

Согласно тизерному постеру, который опубликовал Мукул Шарма на X, возможная дата презентации OnePlus 13 намечена на следующую неделю.

«Увидимся на следующей неделе!», — говорится в сообщении.

Кроме того, как было упомянуто ранее, первопроходцы получат в подарок беспроводные наушники OPPO Enco R3, а также стильную чашку OnePlus «Polarwood Travel Cup» и гарантию замены аккумулятора на срок два года.

Также стоит отметить, что клиенты смогут забронировать OnePlus 13 всего за 1 юань. Тизер не раскрывает информацию о розничной цене устройства и количестве доступных конфигураций при официальной презентации. К счастью, в одном из предыдущих отчетов упоминалось, что флагман будет предлагать вариант с оперативной памятью LPDDR5X на 24 ГБ и кастомизированным процессором Snapdragon 8 Gen 4.

OnePlus 13, вероятно, получит мощную батарею на 6000 мАч с возможностью проводной и беспроводной зарядки на 100 Вт и 50 Вт соответственно. Если рассматривать все преимущества премиального смартфона, то, возможно, единственным важным критерием останется стоимость. На данный момент OnePlus 12 с 12 ГБ оперативной памяти продается за 649,99 доллара. Поэтому даже если базовая модель OnePlus 13 будет иметь цену в 749,99 доллара, она может стать настоящим триумфом для компании.



