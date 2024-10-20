Стоимость на данную модель начинается от 19,3 тысячи долларов.

Компания BYD представила на рынке Китая свою новую модель — молодежный хэтчбек Seal 06 GT. Этот электрический пятидверный автомобиль доступен в четырех вариантах исполнения с задним и полным приводом. Цены на него колеблются от 19,3–26,3 тысячи долларов.

BYD Seal 06 GT является серийной версией более радикального концепта Ocean-M, который был представлен на весеннем автосалоне в Пекине. Размеры модели составляют 4630x1880x1490 мм, а длина колесной базы равна 2820 мм. Автомобиль построен на платформе e-Platform 3.0 Evo, которая уже применяется в нескольких новых электрических моделях BYD. Базовая версия с задним приводом комплектуется 18-дюймовыми колесами, в то время как полноприводный вариант оснащен 19-дюймовыми дисками, дополненными яркими красными тормозными суппортами.

Дизайн Seal 06 GT был представлен еще в конце августа в Чэнду. Автомобиль отличается более сдержанным внешним видом по сравнению с Ocean-M, не имея ярко выраженного аэродинамического обвеса. Интерьер выполнен в традиционном стиле BYD, включающем отдельные экраны для приборов диагональю 10,25 дюйма и мультимедиа — 12,8 или 15,6 дюйма, в зависимости от комплектации, проекционный дисплей и рулевое колесо с усечённой нижней частью.

Заднеприводные хэтчбеки оснащаются электрическими моторами мощностью 218 лошадей с крутящим моментом 310 Нм или 224 лошадки с крутящим моментом 330 Нм. Литий-железо-фосфатные батареи Blade предлагаются в двух вариантах - ёмкостью 59,52 или 72,96 кВт*ч. Запас хода по стандарту CLTC составляет 505 и 605 километров соответственно.

У полноприводного BYD Seal 06 GT передние колеса приводятся в движение двигателем мощностью 150 лошадиных сил и крутящим моментом 200 Нм, в то время как задние колеса оснащены мотором с мощностью 272 лошадки и 310 Нм. В совокупности такой потенциал позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 4,9 секунды, а максимальная скорость ограничена 200 км/ч. В данной модели используется аккумуляторная батарея на 72,96 кВт*ч, которой хватает для преодоления 550 километров. Кроме того, более дорогие версии автомобиля предлагаются с 800-вольтовой системой, что дает возможность зарядить батарею от 30 до 80 процентов всего за 20 минут.

Среди прочих примечательных характеристик Seal 06 GT можно выделить панорамный люк, автоматический механизм открывания багажника, атмосферное освещение в интерьере, возможность беспроводной зарядки смартфонов, электрические регулировки сидений и аудиосистему, предлагающую восемь или двенадцать динамиков. Модель оснащена 16 системами помощи водителю, использующими ультразвуковые радары, миллиметровые радары и камеры, при этом их количество варьируется в зависимости от уровня комплектации. Цвет кузова доступен в черном, сером, зеленом или розовом варианте, причем последний цвет требует дополнительной платы. В дальнейшем компания намерена представить некоторые модификации данной модели за пределами Китая.