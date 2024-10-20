Это может говорить о том, что портирование игры приближается к своему финалу.

Игра Black Myth: Wukong достигла успеха у игроков на PlayStation 5 и ПК. В прошлых сообщениях упоминалось, что Black Myth: Wukong стала самой прибыльной игрой на шести различных рынках, и в планах разработчиков — выпустить дополнение. Однако, недавно на сайте ESRB появился рейтинг для версии игры на Xbox. Хотя это не является окончательным доказательством скорого релиза на данной консоли, этот факт выглядит многообещающе.

ESRB — это система рейтингов в Северной Америке и до сегодняшнего дня не было данных от других регуляторов, таких как PEGI в Европе. Известно, что Black Myth: Wukong планировали выпустить и на Xbox. Во время Summer Game Fest 2024 разработчики объявили о переносе релиза для Xbox Series X/S. Это заявление вызвало споры о том, станет ли игра эксклюзивом для PlayStation, однако, позже выяснилось, что задержка связана с проблемами производительности. Информация о причинах задержек была достаточно общей, а Microsoft не предоставила дополнительных разъяснений.

С учетом рейтинга ESRB, возможно, что порт Black Myth: Wukong для Xbox окажется ближе, чем предполагалось. Запуск на другой платформе и расширение доступа для большего числа игроков может привести к продаже еще нескольких миллионов копий. Вероятно, что она не достигнет тех же продаж, что и на PlayStation и ПК, поскольку Xbox, по всей видимости, менее популярна. Тем не менее, если игра станет доступной пользователям через Xbox Game Pass и PC Game Pass, у нее есть шанс на вторую волну успеха.

На данный момент остаётся лишь дождаться официальных новостей от разработчиков о предстоящем релизе Black Myth: Wukong на Xbox Series X/S.