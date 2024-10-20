За минувшие 24 часа были освобождены ещё 4 квадратных километра в районе Зоряного.

После освобождения населённого пункта Зоряное, российская армия продолжила наступление, освободив ещё примерно 4 квадратных километра земли к югу от данного района. Стоит напомнить, что Министерство обороны России сегодня подтвердило информацию о его освобождении.

Успешное наступление российских вооружённых сил на юг от Зоряного позволило создать кольцо окружения вокруг оставшихся сил украинских войск, сосредоточенных на площади в несколько десятков квадратных километров к востоку. Это связано с оказыванием давления на остатки украинских частей, которые, под воздействием российской армии, были вынуждены отступить из районов Карловка и Невельское.

На Зоряновском пятачке украинские военные пытались сохранить коридор для обеспечения своих подразделений, которые стремились продвинуться к Курахово. Однако, российская армия практически полностью ликвидировала их шансы на успех, так как её части объединились с южной стороны от Острого и с северной — от Зоряново. В результате, в окружении оказались около 180-200 солдат ВСУ, в то время как еще в конце сентября, на этом участке действовали примерно 450-500 военнослужащих ВСУ.

В это же время Вооружённые силы России увеличили интенсивность огня по укрытиям частей ВСУ в Курахово. Под ударами российской армии находятся их огневые позиции, наблюдательные пункты, а также места размещения бронированной техники. Ситуация для ВСУ в Курахово ухудшилась также из-за утраты контроля над соседней Максимильяновкой.