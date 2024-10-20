Компания продемонстрировала, как самое премиальное решение из линейки удалось разогнать до 10 000 MT/s

Компания Colorful планирует представить свой новый модуль памяти CUDIMM, что позволит бренду оставаться конкурентоспособным с другими производителями, которые недавно выпустили свои премиальные модели. Данный стандарт не только подразумевает высокую скорость, но также обеспечивает кодирование для исправления ошибок, что гарантирует сохранность данных.

В ходе последней демонстрации устройство из серии Colorful "Shadow" было разогнано до впечатляющих 10 000 MT/s. Судя по информации из окна CPU-Z, частота DRAM достигает впечатляющих 5000,3 МГц, что соответствует 10 000 MT/s. Это один из немногих случаев, когда RAM достигает такой высокой скорости, первым был KLEVV DDR5.

Этот модуль совместим с XMP и работает на частоте 9600 MT/s с 44 CAS при 1,5 В. Хотя память может функционировать на 9200 MT/s при 1,45 В, ее можно разогнать до 10 000 MT/s с определенными настройками задержки.





Память достигла скорости 9200 MT/s при таймингах CL 46-54-54-148 и 9600 MT/s с CL 44-56-56-154, однако 10 000 MT/s была достигнута при 46-60-60-148. Реальные последствия таких высоких скоростей и таймингов CL пока остаются неизвестными, но Colorful уже на пороге преодоления отметки в 10 000 MT/s.

Некоторые другие производители оперативной памяти начали выпускать собственные наборы на 9600 и 9200 MT/s. Эти наборы подойдут как для обычных настольных компьютеров, так и для рабочих станций, где критически важна целостность данных. Влияние памяти CUDIMM на игровой процесс пока остаётся неизвестной.

Оперативная память Colorful Shadow CUDIMM DDR5 будет доступна в различных конфигурациях и объемах: от 16 ГБ до 48 ГБ. Частоты будут варьироваться от 6400 до 9600 МТ/с, при этом последняя будет представлять собой флагманский вариант. Старт продаж Colorful Shadow CUDIMM DDR5 запланирован на распродажу 11.11, которая начнется 11 ноября.