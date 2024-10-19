Стоимость данных моделей будет начинаться с 209 тысяч евро

Компания Porsche продолжает поэтапное обновление линейки 911. После того как весной были представлены модели Carrera и GTS, настало время для модернизации дорожного купе GT3. Хотя оно сохранило прежний мотор, автомобиль стал более экологичным, а также получил ряд новых элементов в дизайне, интерьере и подвеске.

Внешний вид обновленного Porsche 911 GT3, который вышел в продажу в феврале 2021 года, изменился благодаря световым приборам, которые соответствуют стилю других актуальных моделей «найн-элевен», а также обновленным бамперам и деталям кузова. Внутри автомобиля теперь имеется новая цифровая панель приборов с уникальной графикой для этого исполнения, облегченные карбоновые сиденья с электрической регулировкой, подогревом и съемным подголовником для безопасной поездки в шлеме на треке. Вместе с тем, ручка для запуска двигателя осталась привычной поворотной, в отличие от кнопки, примененной в Carrera.

Четырёхлитровый оппозитный безнаддувный двигатель "шестёрки" остался без значительных изменений. Тем не менее, в связи с требованиями нового экостандарта Euro 6e, мотор был дополнен двумя сажевыми фильтрами и четырьмя каталитическими нейтрализаторами. Также были установлены распредвалы, заимствованные у старшей версии 911 GT3 RS, а система впуска и масляные радиаторы претерпели изменения. Все эти обновления позволили сохранить мощность на уровне 510 лошадей, но максимальный крутящий момент снизился с 470 до 450 Нм.

Как и прежде, двигатель можно сочетать с шестиступенчатой механической коробкой или семиступенчатым "роботом", причем привод остается исключительно задним. При этом передаточное отношение главной пары было сокращено на 8%. Инженеры сумели поддержать прежнее время разгона до 100 км/ч за 3,9 секунды с МКП и 3,4 секунды с PDK. Однако увеличенная масса спорткаров привела к утрате максимальной скорости: у трёхпедального GT3 она составила 313 км/ч, а у двухпедального — 311 км/ч.

С применением гоночных технологий была разработана усовершенствованная двухрычажная передняя подвеска, которая теперь оснащена новыми нижними рычагами, оптимизированными для повышения аэродинамической эффективности и увеличения прижимной силы. Кроме того, внедрены жесткие шаровые соединения от модели 911 GT3 RS и более точный рулевой механизм.

Как и ранее, Porsche 911 GT3 будет доступен с пакетом Touring, который включает небольшой выдвижной спойлер в замену традиционному антикрылу и использование кожи вместо замши в интерьере. Также в рамках «туринга» можно будет заказать облегчённые карбоновые элементы Leichtbau. Пакет Clubsport, включающий стальной полукаркас безопасности, шеститочечные ремни и огнетушитель, остался без изменений. Впервые для GT3 предложен пакет Weissach, который включает углепластиковые детали, полукаркас и дополнительные усилители. В Германии новый спорткар будет стоить от 209 тысяч евро, а заказы начнут принимать в конце года.