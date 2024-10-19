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Zelikman
Erying представила новые комплекты с мобильными процессорами Intel 14-го поколения
Компания выпускает решения с припаянными ЦП, которые нельзя будет в дальнейшем заменить

  Erying представила свои новейшие материнские платы MoTD, основанные на процессорах Intel 14-го поколения "HX" Raptor Lake Refresh. Эти материнские платы используют мобильные камни, но вместо традиционного сокета они имеют процессоры типа BGA, которые припаяны непосредственно к плате.

  Комплект процессора и материнской платы от Erying можно приобрести на Tmall по цене 1799 юаней или 252 доллара США. Однако, пока неясно, что именно будет входить в начальную конфигурацию. На сайте упоминается, что в комплекте присутствует флагманский процессор Intel Core i9 14900HX, который обладает 24 ядрами и 32 потоками. Также доступны две других модели: Core i7 14700HX с 20 ядрами и 28 потоками и Core i7 14650HX, который имеет 16 ядер и 24 потока.


  Процессоры Intel 14-го поколения HX будут установлены на материнской плате, что исключает возможность их замены. Тем не менее, сама материнская плата предоставляет пользователям возможность обновления других элементов системы. Она выполнена в форм-факторе Micro-ATX, что подходит для компактных сборок.

  Материнские платы Erying MoTD принадлежат к серии Polestar и используют чипсет HM770. Данный набор будет поддерживать оперативную память DDR5 до 5600 МТ/с и позволяет устанавливать до 192 ГБ общей емкости ОЗУ. В наличии три слота M.2 NVMe, и в целом устройства напоминают обычные материнские платы. Плата имеет 8+1+1-фазную конструкцию VRM, с множеством радиаторов, которые защищают питание, слоты M.2 и PCH. Над процессором установлена испарительная камера для охлаждения. Она совместима со стандартными кулерами сокета LGA 1700.


  Что касается интерфейсов, материнская плата предлагает несколько портов USB и два полноразмерных слота PCIe Gen4: один x16 и один x4. Три слота M.2 содержат одно соединение Gen4x4 и два Gen3x4. Также предусмотрен порт LAN 2.5 GbE и поддержка беспроводной сети WiFi6.

#китай #процессоры #материнские платы #erying #intel core i9 14900hx
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Ага именно так думают все кастрюлеголовые. Шуруй на overclockers.ua там такие как ты далбаебы ошиваются. Кули ты дегенерат на рус сайт приперся?
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А , ну тут как бы все ясно с вами господа. Укры никгода ничего не создадут и им никто ничего не даст, даже танки не дадут не говоря уже об ф16(носители ЯО) их тоже не дадут.
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