Однако, эксперты The Verge отмечают, что геймеры пока не привыкли платить за моды на основе ИИ, которые требуют некоторых затрат в реализации

Большие языковые модели и генеративный искусственный интеллект — это темы, которые многие разработчики видеоигр предпочитают обходить стороной. Несмотря на привлекательность использования подобных технологий для автоматизации процессов, негативная реакция со стороны общества и игровой общины слишком сильно беспокоит большинство компаний. Технологии ИИ еще не достигли уровня, необходимого для производства качественного контента без человеческого участия.

Тем не менее, для обычных пользователей такие преграды несущественны. Многие люди уже начали активно экспериментировать с искусственным интеллектом в существующих играх. Сообщества моддеров внедряют такие ресурсы, как ChatGPT, для оживления NPC и создания дополнительных персонажей в таких играх, как Skyrim и Stardew Valley.

Моддер Stardew Valley, известный под ником DualityOfSoul, создал модификацию, использующую API ChatGPT от OpenAI, чтобы обогатить множество диалоговых веток NPC в игре. Обычно игроки могут взаимодействовать с NPC лишь несколько раз за день, но мод "AI Valley", разработанный Duality, позволяет персонажам, управляемым ИИ, вести продолжительные и свободные беседы.

Другой моддер, Tylermaister, также применил этот API для создания мода для Skyrim, который добавляет спутника, способного поддерживать осмысленные разговоры на почти любые темы, касающиеся игры. Спутник по имени Херика обладает хотя бы базовыми географическими знаниями. Например, если игрок поинтересуется, где находится Рифтен, она сможет дать точное описание его расположения.

Хотя эти модификации представляют собой интересное применение технологий LLM и способны значительно разнообразить игровые диалоги, у них имеются определённые недостатки. Прежде всего, это финансовая сторона. Использование API ChatGPT требует денежных затрат. The Verge указывает, что стоимость составляет всего несколько сотых цента за строку, что не кажется значительным, но со временем может вылиться в приличную сумму, особенно если это масштабировать. Кроме того, игроки обычно ожидают, что моды будут бесплатными, что создаёт серьёзное препятствие.

Другой момент заключается в том, что озвучка ChatGPT не поражает оригинальностью. Роботизированный стиль звучания быстро вызывает усталость, даже если вносить небольшие изменения в скорость, чтобы создать эмоциональный эффект у NPC.

GPT-4o от OpenAI демонстрирует значительно более естественный разговор с использованием живого голоса. Тем не менее, его персонаж все еще остается столь же стереотипным, как у ChatGPT 3.0, только с повышенной энергией. Эти модели настроены на то, чтобы быть вежливыми, политкорректными и дружелюбными к пользователям. Это качество не характерно для людей, особенно в контексте видеоигр, где вы можете столкнуться с NPC, которых вы не устраиваете или которые могут проявлять агрессию.

Хотя мысль о том, что однажды можно будет беседовать с NPC как с реальным человеком, кажется заманчивой, до этого еще далеко.