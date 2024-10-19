Однако окончательное решение о перезапуске очередной части должно быть принято компанией KONAMI

Польская игровая студия Bloober Team сумела восстановить свою репутацию среди многих поклонников, выпустив ремейк Silent Hill 2. Сомнения в том, что разработчики смогут справиться с таким масштабным и долгожданным проектом, были вполне оправданными, особенно с учетом их опыта в создании качественных, но не особо примечательных игр ужасов — Layers of Fear, Observer, Blair Witch и The Medium.

Тем не менее, игра была встречена очень положительно и смогла собрать 95% положительных отзывов на платформе Steam. Впечатляющим результатом стали продажи, которые за первые три дня после релиза превысили миллион копий.

На неделе прошла трансляция Xbox Partner Preview, где студия Bloober Team представила свою новую игру — захватывающий survival horror под названием Cronos: The New Dawn. События игры разворачиваются в альтернативной реальности в Польше, поражённой катастрофическим инцидентом, который привёл человечество к кризису. Игроки, вступающие в роль Путешественника, агента таинственного Коллектива, должны исследовать опустошённые земли будущего, чтобы найти временные разломы, которые перенесут их в 1980-е годы. Там они смогут вернуть ключевых персонажей из прошлого, которые погибли в результате апокалипсиса, и извлечь их суть при помощи устройства, известного как «Жнец», чтобы переместить их в современность.

Однако фанатов Silent Hill интересовало, будет ли рассматриваться возможность выпуска новых игр в этой знаменитой хоррор-франшизе. В ответ на это Войцех Пейко из Bloober заявил, что компания всегда готова к работе над новыми играми серии.

«Я думаю, мы всегда открыты. Если нам нравится возможность, мы ею воспользуемся. Есть возможности, которыми нужно воспользоваться. Как и в случае с Silent Hill 2, можно переделать легенду. Так что да, я верю, что все возможно», — заявил он.

Однако для этого необходимо согласие от KONAMI, которая пока не давала никаких комментариев по этому поводу.