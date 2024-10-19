Американские фирмы отмечают, что в ситуации, когда один лишь Вашингтон вводит ограничения на торговлю с Китаем, в проигрыше остаются именно они

Законодатели Соединённых Штатов призвали Японию усилить санкции на экспорт оборудования для производства чипов в Китай. Американские власти отметили, что если Токио не предпримет меры, Вашингтон может ввести собственные запреты для японских компаний или лишить производителей аппаратуры, торгующих с Китаем, возможности получать американские субсидии на полупроводниковое производство.

Члены Республиканской и Демократической партий в Комитете Палаты представителей, занимающемся вопросами Китая, выразили свои опасения в письме от 15 октября, адресованном японскому послу в США Сигео Ямада.

Они опровергли утверждения о том, что введенные ограничения негативно отразились на компаниях-производителях микросхем, таких как Tokyo Electron Ltd., и подчеркнули важность сотрудничества между США, Японией и Нидерландами — родиной пяти крупнейших производителей оборудования для полупроводников — для противодействия прогрессу Китая в этой сфере.

Предположения о том, что данные компании оказались в затруднительном положении из-за нынешних ограничений, «по всей видимости, не имеют достаточных оснований», заявили председатель комитета Джон Муленаар от Республиканской партии и главный демократ Раджа Кришнамурти.

Китай по-прежнему является значимым и прибыльным рынком для всех производителей полупроводников, и представители Токио и Гааги проявляют осторожность в вопросах введения новых ограничений. В то же время американские компании отмечают, что ужесточение мер со стороны Вашингтона предоставляет их иностранным соперникам несправедливое преимущество. Они утверждают, что введение дополнительных односторонних регулирований может оказать разрушительное воздействие на американскую индустрию без сопоставимых шагов со стороны союзнических стран.