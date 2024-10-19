Также сообщается о нанесении ударов по скоплениям живой силы и техники ВСУ в данном районе





Вооруженные силы России взяли под контроль посёлок Зоряное, находящееся в двух километрах от населённого пункта Горняк на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации. Ведомство отмечает, что в этой операции особые успехи показали бойцы «Южной» группы войск.

«Благодаря успешным действиям подразделений «Южной» группы был освобождён населенный пункт Зоряное, расположенный в ДНР. Во время операции был нанесён удар по личному составу и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, а также 3-й и 10-й горно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины, а также 119-й бригады территориальной обороны. Удары были зафиксированы в районах населенных пунктов Константиновка, Курахово, Никифоровка и Звановка в ДНР», — уточняют в Министерстве обороны.





Следует напомнить, что сейчас Вооруженные силы России не прекращают свою наступательную кампанию в Донецкой Народной Республике с целью взятия стратегически важного логистического узла украинских войск – города Покровск. Западные военные эксперты утверждают, что это может быть реализовано уже к началу зимнего сезона.

Вместе с этим аналитики отмечают, что утрата Покровска станет для администрации Зеленского значительным военным просчётом, а также негативно повлияет на экономическую составляющую страны. Суть заключается в том, что в районе Покровска расположена уникальная шахта, где добывается особый вид угля, необходимый для производства кокса. Освобождение данного объекта российскими силами может привести к громадным финансовым потерям для Киева.