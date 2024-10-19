Данный процессор был протестирован с комплектом G.Skill Trident Z5 с частотой DDR5-8000

Один из источников, который смог получить ещё не выпущенный процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, провел тесты на премиальной плате ASUS ROG Crosshair X870E. В ходе демонстрации разгона стало ясно, что новый чип с 3D V-Cache способен поддерживать впечатляющие показатели разгона памяти.

Что касается технических характеристик тестируемой платформы, камень AMD Ryzen 7 9800X3D с 3D V-Cache был испытан с набором модулей G.Skill Trident Z5 с частотой DDR5-8000 CL38-48-48-128 при 1,45 В в стандартном режиме. Этот комплект относится к категории премиум, однако, энтузиаст решил исследовать потенциал разгона памяти в комплекте с камнем Zen 5 и топовой материнской платой ROG Crosshair X870E.

В процессе разгона частота памяти была увеличена до DDR5-8800 MT/s, при этом UCLK был зафиксирован на Memclk/2. Напряжение было поднято до 1,54 В для обеспечения стабильности при более высоких частотах, а тайминги были настроены на CL40.







Программное обеспечение RunMemtestPro указывает на возможность процессоров AMD нового поколения с технологией 3D V-Cache поддерживать такую же высокую скорость памяти, как и текущие модели Ryzen 9000. Хотя интегрированное контроллер памяти (IMC) оставался неизменным между Zen 4 и Zen 5, производители материнских плат активно сотрудничали с AMD для обеспечения совместимости с более производительными DIMM-комплектами.

Компания ASUS также внедряет функцию NitroPath на своих премиальных материнских платах, таких как ASUS ROG Crosshair X870E HERO. Эта технология улучшает схему сигнализации и маршрутизации памяти. Это даёт возможность достичь скорости до 400 МТ/с.







С учетом вышеизложенного, предполагается, что камень AMD Ryzen 7 9800X3D с технологией 3D V-Cache продемонстрирует значительное улучшение в играх по сравнению с нынешними процессорами серии Ryzen 9000 и предыдущими моделями Ryzen 7000X3D. Ожидается его анонс 25 октября, а старт продаж запланирован на начало ноября.

Кроме того, AMD организует мероприятие в Китае 23-24 октября, на котором будет представлено новое поколение процессоров. Также заявляется, что более мощная модель Ryzen 9 9950X3D должна появиться в продаже в первом квартале 2025 года.