Insomniac официально подтвердили портацию игры

В предыдущем году Insomniac продолжила свою историю о супергероях с Marvel's Spider-Man 2, где Питер Паркер и Майлз Моралес стали играбельными персонажами. В игре появлялись такие классические антагонисты, как Веном и Крэйвен-Охотник. Игра получила высокую оценку критиков и коммерческий успех с самого начала. Многие отмечали улучшения в игровом процессе.

Как и многие другие недавние проекты, Marvel's Spider-Man и Spider-Man: Miles Morales в конечном итоге оказались на ПК благодаря разработчикам из Nixxes Software, которые занимались аналогичными портами, такими как Ghost of Tsushima Director's Cut и ожидаемой Horizon Zero Dawn Remastered. Многие поклонники предполагали, что выход Spider-Man 2 на ПК — лишь вопрос времени, особенно учитывая тенденцию Sony к выпуску игр на ПК спустя несколько лет после их премьеры на PlayStation.

Теперь это официально: Marvel's Spider-Man 2 выйдет на ПК 30 января 2025 года, и студия Nixxes снова займется портированием в сотрудничестве с Insomniac. Эта информация стала известна на New York Comic Con 2024, где был представлен краткий трейлер, демонстрирующий сюжет и геймплей Spider-Man 2. Как указано в статье на сайте PlayStation, менеджер по работе с сообществом Nixxes, Джулиан Хейбрегтс, выразил радость по поводу того, что прошлогодний успешный проект станет доступен для более широкой аудитории. Будут доступные новые возможности, такие как улучшенные настройки трассировки лучей, хотя более детальная информация появится позже.

При запуске будут предложены два варианта порта Marvel's Spider-Man 2 для ПК. Первый — это Стандартное издание, в которое входит полная версия игры вместе со всеми обновлениями, выпущенными после релиза, такими как режим New Game Plus и функции доступности, включая аудиодоступ и экранный диктор. Второе издание — Digital Deluxe Edition, которое добавляет DLC-костюмы для Питера и Майлза, досрочные разблокировки предметов, таких как костюм Арахныря для Питера и костюм Теневого Паука для Майлза, а также дополнительные очки навыков в начале игры.