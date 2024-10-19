Данный смартфон получит обновлённый блок камер, отличающийся от представленного в Galaxy A35 5G

Samsung Galaxy A36 5G, который может стать наследником Galaxy A35 5G, находится на стадии разработки. Перед его официальным анонсом в интернете появились рендеры устройства, выполненные с использованием систем автоматизированного проектирования (САПР), что позволяет лучше понять его внешний вид. Эти рендеры демонстрируют новый подход к дизайну камеры, который кардинально отличается от предыдущей модели.

Партнерство Giznext и информатора Стива Х. Макфлая (@Onleaks) привело к появлению CAD-рендеров и раскрытию некоторых технических характеристик Galaxy A36 5G. На представленных изображениях видно, что смартфон будет оснащён плоским экраном с вырезом для селфи-камеры. На задней панели устройства расположены три камеры, размещённые вертикально в модуле в виде таблетки. Этот новый дизайн существенно отличается от того, что было использовано в Galaxy A35 5G.

Тем не менее, местоположение вспышки осталось прежним. На правом ребре Galaxy A36 5G, вероятно, будут расположены кнопки громкости и питания. Также, скорее всего, устройство будет иметь интегрированный в экран сканер отпечатков пальцев. По имеющейся информации, Galaxy A36 5G предложит довольно утонченный дизайн с размерами 162,6 x 77,9 x 7,4 мм.

Ожидается, что Galaxy A36 5G представит несколько обновлений по сравнению с Galaxy A35 5G. Недавняя публикация на Geekbench указывает на то, что устройство будет оснащено восьмиядерным чипсетом, работающим под управлением Android 15, с 6 ГБ оперативной памяти и графическим процессором Adreno 610. Возможно, он будет базироваться либо на Snapdragon 6 Gen 3 SoC, либо на Snapdragon 7s Gen 2.