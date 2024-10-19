В первом квартале следующего года компания сможет передать клиентам 500-550 тысяч устройств.

Архитектура Blackwell от компании NVIDIA имеет все шансы стать знаковым элементом в истории с точки зрения предполагаемого дохода, который NVIDIA сможет извлечь из её внедрения, а также тех возможностей, которые она откроет в сфере искусственного интеллекта. Blackwell не только намерена потеснить Hopper в плане рыночного интереса, но и стать тем продуктом, которым захочет завладеть каждая крупная технологическая компания.

Согласно последнему отчету известного аналитика Минг-Чи Куо, NVIDIA планирует поставку 150 000–200 000 своих серверов GB200 AI только в четвертом квартале. При этом дальнейший рост может достигнуть впечатляющих 250%. Это подтверждает высокий уровень спроса в индустрии.

Прогнозируется, что в первом квартале 2025 года NVIDIA сможет осуществить поставки от 500 000 до 550 000 серверов Blackwell AI, что указывает на то, что рубеж в миллион единиц может быть преодолён всего за несколько кварталов.

Что касается фирм, которые, по прогнозам, приобретут серверы NVIDIA Blackwell, то Microsoft, по сообщениям, является крупнейшим приобретателем, планируя закупить варианты NVL36 и NVL72 кластеров GB200 AI, причем поставки моделей NVL36 ожидаются уже в этом квартале. Microsoft нарастила свои заказы, увеличив их в 3-4 раза, и в основном сосредоточила внимание на варианте NVL72.

Поставками систем Blackwell для Microsoft занимаются Foxconn и Quanta. В отличие от Microsoft, компании такие как Amazon и Meta имеют значительно менее объемные заказы, что подтверждает решимость Microsoft в извлечении выгоды из возможностей Blackwell. Ожидается, что к концу четвертого квартала 2024 года новейшее решение от NVIDIA станет широкоиспользуемой технологией.