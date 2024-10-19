Зафиксировано минимум 4 случая, когда ошибка данной системы привла к ДТП с летальным исходом

Как сообщает Reuters, Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщило о начале расследования в отношении 2,4 миллиона автомобилей Tesla. Это связано с функцией Full Self-Driving (FSD), которую производитель называет «Автопилотом». Основным поводом стали четыре резонансные аварии, в результате которых погибли люди.

Согласно информации NHTSA, в этих четырех инцидентах была активирована система FSD на электрических автомобилях Tesla. Различные погодные условия — такие как солнечные блики, туман и пыль — могли повлиять на восприятие системы и её работу. В одном из случаев произошел наезд на пешехода, который погиб.

В настоящее время специалисты NHTSA исследуют возможность возникновения аналогичных проблем FSD в условиях ограниченной видимости. Кроме того, они анализируют, какие обновления и улучшения внедряла Tesla в систему. Уточняется, что в процессе проверки будут рассмотрены сроки, цели и потенциал этих обновлений, а также их влияние на безопасность.

В центре расследования оказались автомобили Tesla Model S и X, выпущенные с 2016 года, Model 3 с 2017 года и Model Y с 2020 года. Также в эту ситуацию попал и новый пикап Cybertruck. Власти не исключают возможности, что по результатам предварительного расследования компания может быть вынуждена запустить кампанию по отзыву, так как система FSD может значительно влиять на безопасность дорожного движения.

Илон Маск во время представления роботакси Cubercab сообщил, что компания намерена производить беспилотные электромобили в крупных объемах. Тем не менее, амбиции Tesla могут столкнуться с серьезными бюрократическими барьерами. Существующие в США законы ограничивают выпуск таких транспортных средств до 2,5 тысяч единиц в год.