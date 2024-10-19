Ранее компания выпустила обновление iOS 18.0.1 для решения большинства проблем прошлого патча, однако, на ситуации с быстрым разрядом аккумулятора это не повлияло

iOS 18 привнесла множество недостатков в iPhone, и Apple устранила большинство из них в свежем обновлении iOS 18.0.1. Тем не менее, некоторые проблемы продолжают существовать в iPhone 16, включая серьезные трудности с расходом батареи. Владельцы новейших смартфонов продолжают сообщать в социальных сетях, что батарея разряжается быстрее, чем ожидалось.

Есть сообщения о разрядке устройства на 15% в ночной период времени, когда устройство не используется вовсе. Это недвусмысленно указывает на заметные проблемы с батареей у пользователей iPhone 16 на iOS 18, и Apple должна решить эту проблему в следующем обновлении. Существует множество факторов, способствующих разрядке аккумулятора iPhone. Несовместимые или неисправные приложения могут также ускорять разрядку батареи на iPhone 16. Ранее поступали сведения о том, что приложение Facebook могло негативно влиять на уровень заряда на более ранних моделях. Однако, в большинстве случаев пользователи связывает это с переходом на iOS 18.

На данный момент многие разработчики еще не адаптировали свои приложения к iOS 18, что может быть одной из причин проблемы с батареей на iPhone 16. Судя по всему, это затрагивает и некоторые старые устройства, и причина может оказаться аналогичной. Пока Apple не дала никакой реакции по этому поводу, но существует вероятность, что компания устранит эту ошибку.