Сообщается, что войска сумели уничтожить половину украинского гарнизона в Максимильяновке

Российские военные достигли новых успехов к югу от недавно взятого под контроль села Максимильяновка в Донецкой Народной Республике. За менее чем два дня продвижение составило 15,5 квадратных километров.

Во время штурма самого населенного пункта российская армия уничтожила примерно половину украинского гарнизона, который оборонял Максимильяновку. Руководство Вооруженных сил Украины направило на первую линию защиты в этом селе новобранцев, прикрывающих более опытных военнослужащих украинских войск.

Освобождение Максимильяновки создаёт для российской армии прямую возможность для продвижения к городу Курахово, а также наносит удары по тыловым позициям украинских сил в Успеновке, что находится на Угледарском участке. Успеновка используется бойцами ВСУ как важный логистический центр.

Вооруженные силы России освободили значительную часть населенного пункта Катериновка, где боестолкновения не прекращались на протяжении длительного периода. Также удалось установить прочное разделение между Новоселидовкой и Измаиловкой. Кольцо вокруг Селидово не прекращает сжиматься, при этом на плацдарм регулярно перебрасываются свежие части. Становится ясно, что расчет Киева на замедление наступления российских войск в период осенней распутицы не подтвердился.