Сообщается, что автомобили данной марки в будущем появятся на российском рынке

Концерн Chery анонсировал в Китае новое дополнение в своем брендовом портфеле, представив марку под названием Lepas. По информации издания China Auto, продукция Chery Lepas будет включать модели, отличающиеся более спортивным стилем по сравнению с основной линейкой, а дебютным автомобилем станет кроссовер Lepas 8.

Представители Chery отметили, что выбор названия для нового бренда был вдохновлен образом леопарда. По одной из интерпретаций, Lepas можно трактовать как «леопардове лицо». Основой для первой модели стал уже знакомый кроссовер Chery Tiggo 8 Plus, однако, Lepas 8 будет иметь уникальные особенности в дизайне кузова и оригинальный интерьер. В центральной части салона будет установлен большой вертикально ориентированный экран, а также внедрено угловатое рулевое колесо.

Скорее всего, силовые агрегаты для модели Lepas 8 будут заимствованы у Tiggo 8 Plus, так же как и сама платформа. Эта версия комплектуется в Китае бензиновыми двигателями мощностью от 197 до 254 лошадиных сил, а также могут быть предложены вариант с комбинацией ДВС и электромотора, обеспечивающим общую мощность в 360 лошадиных сил. На данный момент не сообщается, когда начнутся продажи первой машины нового бренда, но источники указывают, что компания Chery намерена вывести марку Lepas на российский рынок.

В течение этого года Chery зарегистрировала в России более 20 новых наименований, среди которых есть слово Couggo, произносящееся как «кошачье». Также концерн обеспечил защиту для торговых марок Xtrim, Atlantis и Fownix.