Наиболее популярными моделями стали iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, продажи которых оказались на 44% выше, чем iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

Хотя Mate XT, ставший первым в мире коммерчески доступным смартфоном с тройным складыванием от Huawei, был представлен одновременно с линейкой iPhone 16, Apple успешно начала свой путь, увеличив поставки на 20% по сравнению с прошлогодней серией iPhone 15. Как сообщает Reuters, опираясь на данные Counterpoint Research, успех iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max в регионе оказался весьма заметным, с совокупными продажами, которые на 44% превосходят показатели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Стоит отметить, что Huawei еще не представила свою новую линейку Mate 70, и ожидается, что анонс состоится в ноябре. Учитывая, что базовая версия Mate XT начинается с цены в $2800, для многих пользователей обновление на смартфон с тремя сгибами может показаться финансово нерентабельным. Однако, всего через несколько недель появится возможность перейти на одну из последних моделей Huawei. Одним из ключевых аспектов при переходе на iPhone 16 стала интеграция Apple Intelligence, которая привлекла внимание многих пользователей.

При этом, возможности генеративного искусственного интеллекта от Apple не будут доступны в Китае в ближайшее время — сначала они появятся в США и Канаде. Судя по всему, для большинства клиентов в этом регионе важнее было не отсутствие изменений в дизайне, а то, что Apple решила обратить внимание на множество предыдущих жалоб, касающихся старых моделей. Естественно, отсутствие новых эстетических решений означает, что нынешние владельцы iPhone 15 не увидят причин для того, чтобы обновить свои устройства на более новые версии.