Для увеличения лимита необходимо изменять законодательство на федеральном уровне. Также компании придётся добиваться разрешение на использование роботакси в каждом штате по отдельности

Глава компании Tesla Илон Маск на презентации беспилотного такси Cubercab заявил о намерении компании выпускать данный электромобиль в крупных масштабах. Тем не менее, планы Tesla могут столкнуться с рядом бюрократических трудностей. Как сообщает Bloomberg, действующее законодательство в США ограничивает производство подобного транспорта до 2,5 тысячи единиц в год.

Для того чтобы начать серийное производство Cybercab, Tesla необходимо получить разрешение от национального регулятора NHTSA — Национальной администрации безопасности дорожного движения. Даже в случае одобрения на производство электромобиля, объемы его выпуска будут вынужденно ограничены. Такой лимит установлен существующими нормами для автомобилей без традиционных средств управления, при этом Tesla Cybercab не имеет ни руля, ни педалей.

По мнению специалистов агентства, для того чтобы Tesla смогла запустить массовое производство своего беспилотного такси, необходимо будет внести изменения в действующее законодательство на федеральном уровне, что может потребовать согласования в Конгрессе.

Кроме того, компании, возможно, придется получать разрешения на эксплуатацию беспилотника от властей каждого штата, где она планирует предлагать модель Cybercab. На презентации было заявлено, что производство роботакси стартует не позднее 2027 года, однако, Tesla до сих пор не обратилась в NHTSA за сертификацией Cybercab, а этот процесс обычно требует значительного времени, особенно в сфере беспилотников.

Ранее как эксперты, так и инвесторы высказывали сомнения в успешности замысла компании. Аналитики отметили, что Tesla не представила четких планов, а реакция инвесторов вызвала снижение акций компании.