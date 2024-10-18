Сообщается, что части ВС РФ сумели продвинуться сразу в нескольких районах

Украинские источники подтверждают, что российские войска пробили оборону через Северский Донец и вошли в жилые районы Часова Яра. Однако, эта информация поступила с заметным опозданием, так как подобные прорывы фиксировались и ранее.

Как сообщает украинский военные ресурсы, которые, якобы, связаны с Главным управление разведки Украины, российские штурмовые отряды продолжают продвигаться по улицам Часова Яра, невзирая на упорное сопротивление со стороны украинских формирований. Источники признают, что линия обороны вдоль канала была прорвана, причем в нескольких местах.

Согласно информации Deep State, российские военнослужащие заняли часть микрорайона Октябрьский, и сейчас бои ведутся уже на большей территории этого района. Некоторые дома оказались в серой зоне, так как украинские подразделения, защищавшие их, отступили, а российские войска пока не успели занять эти позиции.

Тем временем украинские источники умалчивают о еще одном значительном прорыве российской армии, который произошел немного южнее города. Войска не только преодолели канал, но и глубоко внедрились в оборонительные позиции киевских частей, достигнув на этом фланге огнеупорного завода и освободив несколько зданий, над которыми был поднят российский флаг.

По информации украинских СМИ, обстановка в Часовом Яре ухудшается ежедневно. Группировка ВСУ устала от бесконечных боев, и испытывает нехватку боеприпасов. Кроме того, Сырский вновь вывел часть сил и направил их в Курскую область. Речь идет о 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде украинской армии, часть которой уже задействовалась в боестолкновениях в курском области.