Данная голливудская студия имеет на своём счету такие фильмы, как «Судная ночь» и «Прочь»

Компания Meta, запрещенная на территории России экстремистская организация, объявила в четверг о сотрудничестве с Blumhouse Productions, известной голливудской студией, которая создала такие фильмы ужасов, как «Судная ночь» и «Прочь». Это партнерство ставит целью протестировать новый инструмент генерации видеоконтента на основе искусственного интеллекта под названием Movie Gen.

Данное заявление последовало за недавним представлением Movie Gen, который, по словам Meta, способен генерировать реалистичные аудио и видеоматериалы в ответ на запросы пользователей. Компания утверждает, что этот инструмент может составить конкуренцию ведущим стартапам в области медиа, таким как OpenAI и ElevenLabs.

В блоге социального медиа-гиганта указано, что Blumhouse выбрала режиссеров Аниша Чаганти, сестер Сперлок и Кейси Аффлека для того, чтобы протестировать Movie Gen и интегрировать созданные им материалы в свои короткометражные фильмы. Фильм Чаганти будет доступен на платформе Movie Gen, а работы с участием Аффлека и сестер Сперлок ожидаются в ближайшее время, сообщила Meta.

Генеральный директор Blumhouse Джейсон Блум отметил в своем обращении, что художники продолжают оставаться ключевыми фигурами в индустрии, а новые технологии могут способствовать улучшению их продуктов.

«Мы рады предоставить некоторым из них возможность испытать эту передовую технологию и поделиться своими мнениями о её достоинствах и недостатках на этапе разработки. Эти инструменты станут мощным ресурсом для режиссеров, и важно привлекать к их созданию творческие сообщества, чтобы гарантировать их соответствие нуждам отрасли», — заявил Блум.

Партнерство с Meta демонстрирует её стремление к сотрудничеству с творческими сферами, которые в основном негативно относятся к возникновению технологий генеративного искусственного интеллекта из-за опасений по поводу авторских прав и согласия.