Дополнение будет доступно на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S

На просторах интернета появился свежий трейлер дополнения Alan Wake 2, озаглавленного The Lake House, который впервые предоставляет возможность по-настоящему оценить второе дополнение одной из лучших игр в жанре survival horror, вышедших за последние годы.

Новая видеозарисовка, представленная в ходе сегодняшнего мероприятия Xbox Partner Preview, подтверждает, что тон дополнения ближе к атмосфере основной игры, в отличие от более игривого стиля первого DLC, Night Springs. Также было подтверждено, что дополнение выйдет, как и ожидалось, 22 октября на платформах ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.

То, что The Lake House гармонирует с атмосферой оригинальной игры, безусловно, радует, хотя мне понравилось, как Night Springs переосмыслил большую часть нарратива Alan Wake 2, предлагая нечто совершенно иное.

С тремя увлекательными историями дополнение Alan Wake 2: Night Springs является достойным DLC для всех фанатов основной игры и разработчика. Краткая продолжительность дополнения, немного более двух с половиной часов, и его упрощенный игровой процесс, конечно же, могут оставить недовольными тех, кто ищет более насыщенный контент.

Alan Wake 2 доступна на ПК через Epic Games Store, а также на PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S. Дополнение The Lake House выйдет 22 октября в рамках абонемента Expansion Pass.







