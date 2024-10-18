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Zelikman
В ночь на 18 октября ВКС России вновь отработали по объектам ВСУ в тыловой зоне
Сообщается об ударах по Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Ровненской, Кировоградской и Киевской областям

  В ночь с 17 на 18 октября, а также утром 18 октября, российские вооруженные силы осуществили серию атак на позиции украинских формирований, находящиеся в его тылу. В Сумской области зафиксировано множество взрывов, так как Воздушно-Космические силы России наносят удары по тем украинским подразделениям, которые были переброшены командованием к государственной границе с целью изменить ход боевых действий в Суджанском районе Курской области.

  Кроме того, огневое воздействие было оказано на объекты ВСУ в Винницкой области. По обновленным данным, удары пришлись на склады с оружием и военной техникой, а также места, где проводились учебные занятия для военнослужащих Вооруженных сил Украины.

  Поступают сообщения о взрывах в ряде других регионов. Согласно последним данным, вновь атакован военный аэродром в Хмельницкой области. Также удары были нацелены на объекты, представляющие собой склады оружия и топлива в Полтавской и Черкасской областях. Атаки были направлены на логистические объекты украинской армии в Ровненской области.

  Наибольшее количество взрывов произошло в Киевской области, включая северо-западные окрестности столицы Украины. В ходе работы авиации применялись разные средства поражения, в том числе несколько дронов «Герань». В Кировоградской области были зафиксированы несколько прилётов, затем с территории пораженных объектов некоторое время звучал грохот вторичной детонации.

#сво #техника #армия #оружие #авиация #вкс
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