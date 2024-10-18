Согласно заявлениям Специального комитета США, компания получает доступ к американским технологиям через стратегическое сотрудничество со сторонними фирмами

Ведущие республиканцы и демократы, входящие в Специальный комитет по Китаю в Палате представителей, утверждают, что правительство США недостаточно активно борется с китайскими компаниями, которые импортируют микросхемы и другие передовые американские разработки.

Администрации Байдена рекомендуется усилить меры по блокировке поставок оборудования для производства микросхем американским фирмам, которые работают с Huawei Technologies. Председатель комитета Джон Муленаар и член Раджа Кришнамурти, как сообщается, направили письмо министру торговли Джине Раймондо, выражая свою озабоченность.

В этом письме Специальный комитет указал на то, что ряд компаний взаимодействует с Huawei с целью помочь ей избежать санкционных ограничений. Агентство Раймондо отвечает за ключевой список торговых ограничений и более широкий контроль за экспортом передовых микросхем и производственного оборудования.

Размышляя о ситуации, стоит отметить, что комитет также выявил ряд компаний, которые могли бы сотрудничать с Huawei. В числе обвиняемых – китайские фирмы Pengxinxu, SwaySure Technology, Qingdao Si’En и, возможно, множество других, которые, по мнению комитета, действуют в рамках «скрытой сети» Huawei. Эти утверждения были основаны на отчете Bloomberg.

Целью американских санкций является ограничение Китая от развития высоких технологий в области полупроводников. Как утверждают множество источников, существует риск, что Китай, якобы, может использовать данные технологии в военных целях. Специальный комитет США заметил, что задержки в введении санкций могли помочь Huawei избежать последствий. Эти промедления, по словам источников, позволили нескольким китайским компаниям запастись современным оборудованием.

Интересный факт: санкции США против Китая, похоже, способствуют росту инноваций в стране. Новый смартфон Huawei уже укомплектован 7-нм чипом, произведенным на Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), ведущем китайском производителе полупроводников.