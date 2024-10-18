Уменьшение стоимости твердотельных накопителей связано с падением спроса и увеличением производства NAND Flash

По информации компании TrendForce, в большинстве сегментов рынка цены в четвертом квартале 2024 года должны уменьшиться, причем общее снижение может варьироваться от 3 до 8%. В отличие от сегмента Enterprise, в таких категориях, как Client, eMMC UFS и TLC/QLC, снижение может составить до 15%. Это происходит, несмотря на то, что в третьем квартале 2024 года наблюдалось повышение цен на NAND Flash на 5–10%.

Что касается решений для хранения данных, таких как встраиваемые мультимедийные карты и универсальные флэш-накопители, то в третьем квартале 2024 года их стоимость оставалась стабильной. Однако прогнозируется, что в четвертом квартале цены на эти устройства могут снизиться на 8–13%.

Эти решения для хранения данных применяются в смартфонах, и, хотя новые флагманские модели, такие как серия iPhone 16 и Samsung Galaxy S24 Ultra, существенно укрепили рынок мобильных телефонов, ожидается, что клиенты будут избегать избыточных запасов решений хранения в связи с большими объемами и увеличением запасов от поставщиков.

Кроме того, на потребительском сегменте также вероятно произойдет значительное снижение цен на 5-10% в четвертом квартале 2024 года. Утверждается, что инфляция и ограниченное использование искусственного интеллекта уменьшили спрос на новые и более быстрые решения хранения данных. Несмотря на то что производители вернулись к полной мощности в третьем квартале, увеличив выпуск модулей, в сегменте серверов наблюдается стабильный, но недостаточный спрос для повышения цен на SSD.

Увеличивающийся разрыв в ценах между спотовым рынком, ценами на канале сбыта и контрактными ценами OEM вызывает дополнительные трудности для поставщиков в плане повышения цен, так как необходимо оставаться конкурентоспособными на различных рынках.