Модель осталась с тем же номером, как и в предыдущей итерации, производительность увеличилась значительно

Новая версия Exynos 2500 построена на обновленной 10-ядерной архитектуре, что представляет собой серьезный шаг вперёд относительно своего предшественника. Чип включает в себя три ядра Cortex-X925 с частотой 2,59 ГГц, а также пять ядер Cortex-A725, работающих на 2,25 ГГц, и два ядра Cortex-A520 с частотой 1,75 ГГц. Эти улучшения подчеркивают акцент на производительности.

Компания Samsung также обновила графический процессор в данной версии Exynos 2500. Графика Xclipse 950, созданная на базе AMD Radeon, теперь содержит дополнительные ядра, что улучшает её функциональные возможности. Это обновление ориентировано на повышение эффективности графики для игр и мультимедийных приложений. Несмотря на то, что частота графического процессора остается на уровне 1,3 ГГц, увеличенное количество ядер свидетельствует о значительном росте рендеринговых возможностей.

На сегодняшний день компания работает над стратегией применения процессоров для модели Galaxy S25. Хотя слухи предполагают, что устройства Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra будут оснащены чипом Snapdragon 8 Elite, по информации SamMobile, Samsung не исключила возможность использования своего процессора Exynos 2500. Если его производительность будет на высоте, компания может решить внедрить Exynos 2500 в Galaxy S25 и S25+.

В базе данных Geekbench можно найти результаты производительности Exynos 2500. Этот чип демонстрирует впечатляющие графические способности с результатом OpenCL в 15 960. Устройство работает под управлением Android 15 и имеет 6,90 ГБ оперативной памяти, что способствует лучшей многозадачности.

Неясно, как именно новый процессор Exynos будет интегрирован в линейку продуктов Samsung. С дополнительными двумя ядрами и улучшенными графическими возможностями он, похоже, ориентирован на устройства премиум-класса, а также может подойти для планшетов. Остаётся вопросом, будет ли эта версия доступна на рынке или ограничится лишь некоторыми моделями.

Новые результаты тестов Geekbench наводят дополнительные интриги относительно планов Samsung по разработке процессоров. С приближением релиза линейки Galaxy S25 ещё предстоит выяснить, как Exynos 2500 впишется в стратегию компании.