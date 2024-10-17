По мнению аналитиков, на закрытие проекта могла повлиять нестабильность в торговых отношениях между США и Китаем

На этапе работы над проектом Titan, Apple взаимодействовала с несколькими компаниями, помогая им в разработке и серийном производстве ключевых компонентов, необходимых для создания беспилотного автомобиля. По информации Bloomberg, среди этих компаний была BYD, китайский автопроизводитель, который быстро набирает популярность на внутреннем рынке и за его пределами. Однако, это сотрудничество не привело к долгосрочным отношениям: несмотря на многолетнюю связь между Apple и BYD, производитель iPhone прекратил работу над своим проектом.

В отчете не уточняется причина, по которой сотрудничество не продвинулось дальше определенной стадии, но, вероятно, это связано с торговыми санкциями, введенными США против Китая. Эти ограничения затруднили возможность ведения бизнеса для многих компаний в этом регионе с американскими партнерами. Apple заинтересовалась BYD после того, как инженеры последней продемонстрировали свою технологию Blade руководителям компании.

Blade представляет собой современный литий-железо-фосфатный аккумулятор, созданный специально для электромобилей и обладающий высокой степенью безопасности, долговечностью и надежностью. Эта технология уже зарекомендовала себя в Китае, что объясняет интерес Apple к установлению долгосрочного сотрудничества с BYD. Несмотря на то, что проект Titan до сих пор не вывел на рынок ни одного коммерческого автомобиля, даже такая крупная корпорация, как Apple с капитализацией в триллион долларов, может извлечь важные уроки из этой неудачи.