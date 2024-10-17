О полной зачистке посёлка от сил ВСУ сообщает Минобороны Российской Федерации

Российские вооруженные силы не прекращают наступление на Донбассе, вытесняя украинские формирования с их позиций и освобождая новые города и посёлки. Недавний успех был достигнут подразделениями группировки «Юг», которые действуют на Кураховском направлении. По информации Министерства обороны, было взято село Максимильяновка.

Штурмовые группы армии «Юг» окончательно взяли под контроль Максимильяновку, являющуюся последним населённым пунктом на пути к Курахово. Бои за это село продолжались долго, и его удалось взять, однако, из-за угрозы боковых атак продвижение приостановилось и возобновилось только после взятия Красногоровки. С момента, когда российские войска вошли в Островское, украинские части оказались вынужденным отступить от окраин Максимильяновки в направлении Курахово, где в ближайшее время начнется штурм.

«В результате активных действий войск южной группировки удалось освободить населенный пункт Максимильяновка на территории Донецкой Народной Республики» — сообщает Министерство обороны.

На других участках линии соприкосновения ситуация в целом остается стабильной, однако, наблюдается продвижение на Покровском направлении, где продолжается окружение Селидово, а также на Купянском, где российские войска стремятся выйти к Купянску. В целом, Вооруженные силы России ведут наступление, в то время как украинские военные вынуждены укрываться и совершать отступление.

Помимо этого, в течение последних суток были нанесены удары по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей функционирование украинских военно-промышленных предприятий, а также по скоплениям живой силы и техники украинских сил.