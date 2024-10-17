Сообщается, что возможность приобрести данную модель появится в первом квартале 2025 года

Марка Oting представила свою вторую модель в России, после внедорожника Paladin. Новинкой стал пикап Palasso с оригинальным кузовом, который закрыт уже с завода. Как сообщается, начнётся продажа этого авто с двухлитровым турбомотором и просторным багажником в первом квартале следующего года.

Palasso в основном напоминает классический пикап с кунгом, установленным над грузовой платформой, однако в данном случае кунг является неотъемлемой частью конструкции. Это придаёт пикапу черты привычного внедорожника, где багажное отделение отделено от кабины жёсткой перегородкой.

Высота кунга превышает крышу кабины, но визуально силуэт Palasso выглядит более стройным благодаря массивным рейлингам, встроенным над пассажирской секцией. По официальным данным, объём грузового пространства этого пикапа может достигать 2150 литров, а дорожный просвет составляет 215 миллиметров.

Palasso оснащён рамной конструкцией. Этот пикап будет иметь двигатель объёмом два литра, развивающий мощность 218 лошадей и крутящий момент 360 Нм. В паре с ним будет работать восьмидиапазонный автомат ZF и система полного привода. В России предлагается внедорожник Paladin с аналогичным силовым агрегатом, но в отличие от Palasso, он имеет версию с задним приводом. Кроме того, Paladin более компактный: его длина составляет 5277 миллиметров, а колёсная база Palasso равна 3150 миллиметрам.

В будущем планируется расширение линейки бренда Oting за счёт появления двух моделей вседорожников разных размеров. Также материнская компания Sinomach подумывает о выходе на российский рынок с новым брендом, под которым будут продаваться премиальные внедорожники, возможно, с комбинацией гибридных силовых установок.