Об этом говорят новые изображения от инсайдера Ice Universe

Известный инсайдер Ice Universe опубликовал изображение переднего стекла или защитного экрана Galaxy S25 Ultra, на котором видно, что устройство будет оснащено закругленными углами вместо острых. Текущая версия Galaxy S24 Ultra отличается очень угловатым дизайном в сравнении со стандартными моделями Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus. Это позволяет предположить, что компания продолжает развивать знакомый ей стиль.

С другой стороны, решение Samsung о переходе на закругленные углы для переднего экрана может помочь ей в конкуренции. Последняя линейка Pixel 9 от Google также привнесла более угловатый дизайн, однако с закругленными краями. Apple отказалась от дисплеев с закруглёнными углами, начиная с iPhone 11, который был выпущен в 2018 году.

Новая стратегия Samsung относительно закругленных углов способствует более удобному удержанию устройства пользователями. Следует отметить, что сам корпус будет иметь закругленные края, которые будут плавно переходить к округленным углам дисплея. Тем не менее, при более внимательном рассмотрении утекших изображений можно заметить, что защитное стекло или пленка указывают на то, что закругленные углы будут намного тоньше по сравнению с аналогичными предложениями конкурентов.

Несмотря на это, такие тонкие закругления смогут сохранить традиционный стиль дизайна устройства и сделать его более удобным в использовании благодаря малой глубине изгибов. В дополнение, другой утекший снимок от информатора Ice Universe демонстрирует защитные пленки для всех трех моделей Galaxy S25, включая Ultra, что дает нам представление о том, чего ожидать.

На фотографиях заметно, что рамки стали немного меньше. В то же время, рамки Galaxy S25 и Galaxy S25 Plus выглядят чуть более крупными, но это может быть связано с углом съемки, визуально увеличивающим их размеры.