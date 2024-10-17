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Zelikman
Microsoft работает над новым ноутбуком Surface с процессором Intel Core Ultra 268V
Устройство будет доступно в 2025 году. Согласно источникам, цена может составлять около 2500 долларов

  Недавний удаленный листинг одного из интернет-магазинов указывал на то, что Microsoft разрабатывает новый ноутбук Surface с только что анонсированной архитектурой Intel Lunar Lake Core 200. Информация была подтверждена источниками из Windows Central, которые отметили, что устройство станет доступно для покупателей в следующем году.

  Новинка будет оснащена восьмиядерным процессором Intel Core Ultra 268V с интегрированной графикой Arc 140V, объемом оперативной памяти 32 ГБ и твердотельным накопителем на 1 ТБ. Согласно информации от китайского ритейлера Goofish, предполагаемая цена ноутбука от Microsoft составит около 2500 долларов, несмотря на то, что продавец предлагал его за примерно 1500 долларов. Источник акцентировал внимание на том, что этот продукт является будущей моделью Surface, а не недавним вариантом на базе Intel Meteor Lake Core Ultra 100.

  Некоторые аспекты, такие как тип экрана и минимальная стоимость, остаются неизвестными. Тем не менее, изображения от Goofish не демонстрируют значительных изменений в дизайне по сравнению с последними моделями Surface на платформе Intel. Surface Pro 10 и Surface Laptop 7, которые были представлены в начале текущего года, предлагают процессоры Core Ultra 100, NPU и до 64 ГБ оперативной памяти. Рекомендованные цены начинаются от 1200 долларов.

  Хотя Goofish и ресурсы Windows Central назвали утекший ноутбук Surface Laptop 7, есть вероятность, что это может быть Surface Laptop 8. На сегодняшний день последние потребительские модели Intel Surface по-прежнему используют процессоры 12-го и 13-го поколений без NPU, которые ожидают обновления.

  Ноутбуки на базе Snapdragon X Elite обещали пользователям Windows такую же энергоэффективность, как и чипы Apple Silicon для macOS, отталкиваясь от предположения, что архитектура Arm окончательно обошла x86 в этом аспекте.

  Ноутбук Surface может стать одним из лучших вариантов в своем сегменте. Однако, Apple, которая, как ожидается, выпустит новый MacBook Pro с передовыми процессорами M4 до конца года, по-прежнему остается серьезным соперником в этой нише.

#intel #ноутбуки #железо #microsoft 365
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