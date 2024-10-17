Пользователи, которые пройдут демо до выхода полного обновления, получат специальные бонусы.

Компания Digital Extremes объявила о запуске демо-версии ожидаемого обновления Warframe: 1999, которое будет доступно этой зимой. С сегодняшнего дня демо-версия доступна на всех платформах, где можно играть в Warframe. Для того чтобы поучаствовать в мероприятии, игроки должны пройти обучающие задания «Пробуждение» и «Приз Вора», а затем найти загадочный заражённый терминал на палубе своего корабля.

В роли Артура и его преданного спутника Атомила, пользователи смогут исследовать часть запутанных улиц Хёльвании в режиме «Истребление», который можно проходить многократно. Игрокам предстоит встретиться с новой вражеской фракцией Скальдра и их ядовитым оружием. Завершившие демо-версию Warframe: 1999 до выхода полного обновления этой зимы, получат уникальный скин «Длинный меч Протокола».

Дополнительно, сегодня в магазине Warframe станут доступны новые косметические предметы, приуроченные к внутриигровому событию «Ночи Наберуса» в честь Хэллоуина. У пользователей есть возможность создать жуткий образ с помощью накидки Lycanblight Syandana, наплечников или облика корабля Charger Liset.

Стоит отметить, что в игре Warframe: 1999 планируется внедрение системы романтических взаимодействий. Игрокам станет возможно отправлять электронные письма своим товарищам по отряду «Хекс».