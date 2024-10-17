Устройство от китайского бренда может быть намного функциональнее, чем решение от Samsung

Внедрение известных брендов на рыночные ниши всегда создает новую динамику и вдохновляет других следовать их примеру. Похоже, что именно это скоро произойдет в сегменте смарт-колец. Согласно последним новостям, такие компании, как OPPO, Honor и Xiaomi, разрабатывают аналогичные устройства. Недавний патент показывает, что смарт-кольцо от Xiaomi будет автоматически подстраиваться под размеры пальца пользователя, а также предложит усовершенствованные функции подключения и связи.

Для тех, кто не совсем уверен в своем размере, покупка кольца без визита в магазин может стать проблематичной. Например, при заказе Galaxy Ring у вас есть возможность получить комплект для измерений, который включает все доступные размеры, что позволяет определить подходящее кольцо.

Патент Xiaomi содержит инновационное решение для проблемы с размером смарт-кольца. В документе, поданном в Национальное управление интеллектуальной собственности Китая (CNIPA), описан пружинный механизм внутри кольца, который включает эластичный элемент, что обеспечивает идеальную посадку кольца на пальце.

Кольцо с автоматически подстраивающимся размером открывает новые возможности. Его можно носить на любом пальце и даже давать в пользование другим. С кольцами фиксированного размера это было бы невозможно. Кроме того, такие устройства могут вызывать неудобства из-за отеков пальцев или изменений веса. Это решение также позволяет Xiaomi разработать одно универсальное кольцо, что может снизить затраты на производство и конечную стоимость продукта.

Патент также раскрывает интересные особенности смарт-кольца от Xiaomi. Оно будет совместимо не только с Bluetooth, но и с Wi-Fi и мобильными сетями (2G, 3G, 4G LTE, 5G NR). Включение чипа NFC, UWB и внутренней памяти также предусмотрено. Сенсорный модуль будет обладать датчиками приближения, освещенности, ускорения, гироскопом, магнитным датчиком и температурным датчиком. Для удобства пользовательского взаимодействия будут предусмотрены сенсорная зона, микрофон и небольшой динамик для звонков. Xiaomi также планирует внедрить технологию управления жестами в воздухе для своих устройств.

Если Xiaomi действительно запустит этот продукт, он станет одним из самых передовых умных колец на рынке. Важно отметить, что патенты не всегда ведут к реальным продуктам, но подобное устройство было бы отличным шагом для данного сегмента. По слухам, Oura также работает над аналогичным устройством, в то время как Apple, возможно, решила отказаться от этого рынка.