Компания разместила на платформе X фотографии своей установки с жидкостным охлаждением

Компания контролирует 12% глобального рынка облачных услуг и занимает третье место среди провайдеров облачного хранилища. Теперь она стремится увеличить свои возможности, предлагая более быстрые сервисы.

На официальной странице Google Cloud в X было объявлено о начале развертывания серверных стоек NVIDIA GB200 NVL для облачной платформы. В посте была размещена фотография, изображающая сервер с несколькими стойками GB200 NVL и жидкостным охлаждением для мощных чипов GB200. Каждый из чипов GB200 включает в себя один процессор Grace и один графический процессор B200 Blackwell, обеспечивая исключительную производительность в 90 терафлопс в формате FP64.

Важно отметить, что Google анонсировала использование «особых» стоек GB200 NVL, однако, пока сложно сказать, что они идентичны модели GB200 NVL72, которая включает 32 процессора Grace и 72 графических процессора B200, функционирующих в рамках NVLink. В официальной версии NVIDIA GB200 NVL72 предусмотрено по 36 процессоров Grace на стойку, которые работают в связке с 72 графическими процессорами Blackwell, обеспечивая пропускную способность до 130 ТБ/с. Такая конфигурация, состоящая из 36 процессоров и 72 видеоускорителей B200, обеспечивает впечатляющую производительность — 3240 терафлопс в формате FP64 и до 13,5 ТБ памяти HBM3e.

Тайваньский производитель Foxconn начал эксплуатацию стоек GB200 NVL72 для создания самого мощного суперкомпьютера на острове. Чипы GB200 позволяют многим компаниям модернизировать свои системы для разнообразных задач, таких как разработка языковых моделей, медицинские исследования и облачные технологии. NVIDIA Blackwell уже находится в серийном производстве, что обещает широкое применение новейших чипов ИИ в различных системах.