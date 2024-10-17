Автомобиль получил два 43-дюймовых экрана, модуль спутникового интернета, холодильник и массу других дополнительных опций

Компания Nissan представила уникальный пикап, созданный специально для тюнинг-шоу SEMA. Это обновлённая версия модели Frontier, адаптированная для комфортного просмотра футбольных матчей вдалеке от городских удобств. Пикап оборудован двумя 43-дюймовыми экранами и модулем спутникового интернета.

Названный Project Trailgater, этот пикап был разработан совместно с тюнинг-ателье Music City Trucks. В его мультимедийном комплекте, установленном на грузовике, находятся телевизоры, комплект Starlink для потокового видео и аудиосистема. Энергоснабжение осуществляется от дополнительного литиевого аккумулятора или солнечных панелей. Для комфортного проживания вдали от цивилизации грузовик укомплектован газовым грилем, холодильником и разнообразной кухонной утварью, включая раковину.

Чтобы сделать поездки к просмотрам матчей более комфортными, необходимо улучшить подвеску. Проект Trailgater основан на уже настроенном Frontier Pro-4X, дополненным новыми амортизаторами и пружинами, что позволило увеличить клиренс. Стандартные диски были заменены на более прочные 17-дюймовые, оборудованные внедорожной резиной, а на кузов установили экспедиционный багажник и дополнительные источники света.

Что касается двигателя, то известна лишь информация о кастомной системе выхлопа. В стандартной комплектации Nissan Frontier оснащен 3,8-литровым V6 мощностью 310 лошадиных сил, который работает в паре с девятиступенчатым автоматом и полным приводом.