Чтобы поиграть на максимальных настройках графики, пользователям потребуется процессор уровня Intel Core i7-8700K и видеокарта RTX 3080

В официальном аккаунте Call of Duty X были раскрыты детали о предварительной загрузке, времени старта игры и системных требованиях для пользователей ПК. Для установки Call of Duty: Black Ops 6 игрокам потребуется 102 ГБ свободного места на SSD, и требования к системе будут достаточно высокими для рекомендуемых настроек. Игра выходит по всему миру 25 октября, но жители американских часовых поясов смогут начать играть уже 24 октября.

Call of Duty: Black Ops 6 провела активную рекламную кампанию, в рамках которой игроки могли протестировать несколько открытых бета-сессий и транслировать игровой процесс в реальном времени. Кроме того, все желающие смогут предварительно загрузить игру на всех платформах с 21 октября, чтобы она была готова к установке. Предварительная загрузка будет доступна начиная с 9 утра по тихоокеанскому времени, 12 дня по восточному времени и 5 вечера по британскому летнему времени.





Игра будет доступна на Battle.net и Steam 24 октября в 21:00 по тихоокеанскому времени / в полночь по восточному времени. Также компания опубликовала полный график запуска, чтобы пользователи могли оставаться в курсе и сразу погрузиться в кампанию или режим зомби, а также начать играть в мультиплеер.

Помимо этого опубликованы системные требования для Call of Duty: Black Ops 6. Указаны минимальные, рекомендуемые и требования для ультра 4K режимов. Для запуска при минимальных настройках понадобятся процессор AMD Ryzen 5 1400 или Intel Core i5-6600 с видеокартой AMD Radeon RX 470 либо NVIDIA GeForce GTX 960. Для максимальных надстроек графики в 4K пользователям необходимо иметь на борту AMD Ryzen 7 2700X или Intel Core i7-8700K с видеокартой уровня NVIDIA GeForce RTX 3080/RTX 4070 или же Radeon RX 6800XT от AMD.