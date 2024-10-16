Однако, пока нет информации о дате начала продаж и стоимости

Обновлённый FAW Bestune B70, как и его предшественник, появится на российском рынке с турбированными двигателями 1.5 и 2.0 литра. Они получили небольшое увеличение мощности, но прежние трансмиссии остались без изменений. Автомобиль будет предлагаться в трёх комплектациях: Enjoyment, Prestige и Master.

На дорестайлинговых версиях лифтбеков полуторалитровый мотор выдавал 160 лошадей, а двухлитровый — 217 лошадиных сил. После модернизации мощности составляют 169 и 224 лошадок соответственно. На младшую версию установлена 7-ступенчатая преселективная коробка, в то время как старший двигатель сочетается с классическим 6-диапазонным автоматом Aisin. С базовым мотором B70 разгоняется до 100 км/ч за 9,3 секунды и расходует 6,8 литра топлива на 100 км. Более мощный вариант показывает время разгона в 7,8 секунды и расход 7,1 л/100 км. Двигатель 1.5 доступен в комплектациях Enjoyment и Prestige, а 2.0 – в Prestige и Master.

Стандартная версия Enjoyment включает светодиодные фары, люк, складывающиеся зеркала, датчики дождя и освещения, климат-контроль, обогрев передних сидений, отделку из кожи и микрофибры, а также электрорегулировку водительского кресла в шести направлениях. В комплектацию входит мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном, 7-дюймовая цифровая панель, бесключевой доступ, встроенный видеорегистратор и задний парктроник. В автомобиле предусмотрено четыре подушки безопасности.

Вариант Prestige получил подлокотник для задних пассажиров, систему кругового обзора и ряд ассистентов для водителя, таких как адаптивный круиз-контроль и автоматическое управление дальним светом. При установке двухлитрового двигателя доступен электропривод для пятой двери.

В уровне Master расширяются возможности активной безопасности: добавляется помощник смены полосы, сканер слепых зон, система предупреждения о возможном столкновении с перекрестным транспортом при движении задним ходом, предупреждение о возможном столкновении сзади и ассистент для предотвращения аварий при открытии двери. Также модель комплектуется шторками безопасности, передним парктроником и беспроводной зарядкой для смартфонов.

Цены на новинку станут известны ближе к началу продаж, дата которых пока не определена. Официальная презентация обновленной модели состоялась в России в мае. С длиной более 4,8 метра FAW Bestune B70 относится к бизнес-классу и может стать альтернативой предыдущим бестселлерам Toyota Camry и Kia K5.