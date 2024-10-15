Устройство получило поддержку ИИ-инструментов Apple Intelligence

iPad mini 7 сохраняет дизайн своего предшественника, соответствующий всем стандартам премиум-класса. Устройство оборудовано 8,3-дюймовым ЖК-экраном с тонкими рамками. Оно также совместимо с Apple Pencil Pro, что является значительным преимуществом для художников и дизайнеров, желающих работать с компактным дисплеем. Кроме того, mini 7 укомплектован портом USB-C и обновленной 12-мегапиксельной камерой с поддержкой Smart HDR 4.

Apple представила новый iPad mini 7 с чипом A17 Pro и функционалом Apple Intelligence. Данный процессор эффективно обрабатывает новые возможности iPadOS 18, включая элементы Apple Intelligence, ставящие этот mini iPad на передний план среди новинок. В новые возможности входят инструменты для написания текстов, генерация изображений и улучшенная автоматизация. Система обладает достаточной мощностью для выполнения операций как на устройстве, так и в облачной среде. Эти функции станут доступны с выходом iPadOS 18.1 и более поздних версий.

Кроме того, среди внутренних обновлений присутствует поддержка WiFi 6E, а процессор A17 Pro обеспечит увеличение вычислительной мощности на 30% и графической производительности на 25% по сравнению с предшественником. Производительность — ключевой фактор, по которому iPad mini 7 представляет собой значительное улучшение.

Новинка уже доступна для предварительного заказа в четырех различных оттенках, включая новые вариации в синем и фиолетовом цветах. Цена iPad mini 7 составляет 499 долларов за модель с 128 ГБ памяти, что означает удвоение объема хранения по сравнению с предыдущей моделью. Версия с WiFi + сотовой связью будет стоить 649 долларов. Есть варианты памяти на 256 ГБ и 512 ГБ.