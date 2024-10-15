Сообщается, что основной удар наносился по объектам в Николаеве и Сумской области

В ночное время с 14 на 15 октября Воздушно-Космические силы России нанесли новые удары по объектам, находящимся под контролем киевских властей. Некоторые из атак пришлись на цели в Николаеве и его области. Жители города зафиксировали, как в тёмное время суток над Николаевом возникли языки пламени и клубы дыма, когда российские ракеты поразили объекты Вооружённых сил Украины.

По имеющейся информации об обстановке и прилётах в Николаеве, всего зафиксировано свыше семи ударов ракет. Это привело к масштабному пожару. Данный ракетный обстрел военных объектов был самым значительным для Николаева за последнее время.

Удары были осуществлены и по объекту украинской армии в окрестностях города Александрия, расположенного в Кировоградской области. Согласно актуальным данным, зафиксировано поражение военного аэродрома. Цели в данном районе были уничтожены с использованием дронов-камикадзе «Герань-2».

Российские ударные беспилотники также достигли Черкасской области, где прогремела серия взрывов. По предварительной информации, повреждены хранилища топлива и склады украинских формирований.

Также авиация не прекращает работать по скоплениям Вооружённых сил Украины в Сумской области, не давая перебрасывать свежие резервы на Курское направление.