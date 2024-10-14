Стоимость данной модели варьируются от 606 до 776 долларов

Vivo X200 официально анонсирован и работает на основе процессора MediaTek Dimensity 9400 SoC. Подобно своим «собратьям», этот смартфон оснащен новым флагманским чипом MediaTek, который был представлен ранее в этом месяце.

Корпус устройства выполнен из металла и стекла, а его экран представляет собой Quad Curved Screen, также известный как микро-изогнутый дисплей. Это по сути плоский дисплей с изогнутыми краями, но при использовании он воспринимается как плоский, так как изгиб составляет 90 градусов. Размер дисплея составляет 6,67 дюйма, и его разрешение — 2800x1260 пикселей. Стоит отметить, что это AMOLED экран с частотой обновления 120 Гц, а соотношение сторон составляет 20:9.

Его корпус имеет плоские линии по всему периметру, а задняя сторона сохраняет такую же эстетику с четырьмя округлыми формами, как и экран. Пропорции устройства выглядят гармонично. Все физические кнопки расположены на правой грани, а сзади находится камера в форме «орео», где располагаются основные камеры смартфона.

Основная камера, имеющая разрешение 50 Мп с диафрагмой f/1.57 и OIS, находится сзади, наряду с ультраширокоугольным модулем также на 50 Мп с диафрагмой f/2.0. Дополнительно имеется телеобъектив на 50 Мп с диафрагмой f/2.57, позволяющий осуществлять 3-кратный оптический и 100-кратный цифровой зум.

Внутри Vivo X200 установлен аккумулятор на 5800 мАч, поддерживающий проводную зарядку мощностью 90 Вт, однако беспроводная зарядка отсутствует. Также имеется оптический сканер отпечатков пальцев, интегрированный в экран.

Смартфон работает на операционной системе OriginOS 5. На международном рынке телефоны серии Vivo X200 будут комплектоваться Funtouch 15 OS, основанной на Android 15. Устройство сертифицировано по стандарту IP68/IP69 для защиты от воды и пыли и поддерживает Bluetooth 5.4.

Vivo X200 представлен в четырех цветовых решениях: Carbon Black, Moonlight White, Sapphire Blue и Titanium Gray. Цвет Sapphire Blue, который попал в утечки, по информации компании Vivo, «отражает узоры океанских волн». Этот оттенок действительно выделяется в различных условиях освещения.

Устройство предлагается с 12 или 16 ГБ оперативной памяти. Модели с 12 ГБ доступны в вариантах хранилища на 256 ГБ и 512 ГБ, их цены составляют 4299 юаней — 606 долларов, и 4699 юаней — 747 долларов, соответственно в Китае. Варианты с 16 ГБ предлагают 512 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти. Эти модели стоят 4999 юаней — 705 долларов, 5499 юаней — 776 долларов.